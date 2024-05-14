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لبنان

لهذا السبب فتح نصرالله ملف النازحين

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
14-05-2024 | 01:45
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أكدت مصادر مطلعة ان فتح الامين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصرالله ملف النازحين السوريين في خطابه بالامس ودعوته الى فتح البحر لهم في هذه اللحظة السياسية له عدة اسباب مرتبطة بالوجود السوري نفسه او بالحالة السياسية العامة.
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وبحسب المصادر فإن نصرالله اراد توجيه رسالة عدم رضى عن الاداء الاوروبي في المفاوضات الحاصلة من اجل وقف اطلاق النار في جنوب لبنان لان هناك انحيازا كاملا لاسرائيل، وعليه يشكل اقتراح نصرالله بابا للضغط على بعض الدول ودفعها الى بعض الخطوات الايجابية.
وأشارت إلى أنّ "حزب الله" مع الضغط على الدول الأوروبيّة والولايات المتّحدة الأميركيّة عبر فتح الحدود البحريّة، والسماح للنازحين بالسفر طوعيّاً إلى أوروبا".
وتضيف المصادر ان "حزب الله" يريد القيام بمعالجة جدية لملف النزوح اقله في مناطقه بعد انتهاء الحرب بسبب الثغرات التي تم اكتشافها في هذه المعركة والتي كان من الممكن ان تشكل أحد عوامل التهديد الحقيقية.
وختمت المصادر أنّ موقف نصرالله ستُعبّر عنه كتلة "الوفاء للمقاومة" في جلسة مجلس النواب، يوم الأربعاء، وان كتلاً عدة تدعم رأيه بقوّة".


المصدر: لبنان 24

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