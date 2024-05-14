أخبار ايجابية.. الزراعة بألف خير

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استبشرت مصادر في قطاع الزراعة بموسم زراعي واعد هذا العام، خصوصاً وان الأمطار والطقس ساعدا كثيراً في انضاج النبات والحصول على محصول مميز هذا العام، وجودة عالية في المنتجات الزراعية ستساعد على تحسين الموسم بشكل ملحوظ وستزيد من نسبة التصدير.وقالت المصادر: "المزارع هذا العام في أحسن أحواله، فنعمة الله عليه كانت وافرة، والله يبعد البشر".