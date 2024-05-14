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لبنان

أخبار ايجابية.. الزراعة بألف خير

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
14-05-2024 | 02:15
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استبشرت مصادر في قطاع الزراعة بموسم زراعي واعد هذا العام، خصوصاً وان الأمطار والطقس ساعدا كثيراً في انضاج النبات والحصول على محصول مميز هذا العام، وجودة عالية في المنتجات الزراعية ستساعد على تحسين الموسم بشكل ملحوظ وستزيد من نسبة التصدير.
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وقالت المصادر: "المزارع هذا العام في أحسن أحواله، فنعمة الله عليه كانت وافرة، والله يبعد البشر".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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