تنظيف قصر العدل على عاتق الموظفين

بعد توقف إحدى الشركات المولجة بأعمال التنظيف في قصر العدل في صيدا، تولّى الموظفون هذه المسؤولية عبر دفع كل منهم مئتي ألف ليرة شهريًا لتنظيف المكاتب.

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