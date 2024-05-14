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لبنان
تنظيف قصر العدل على عاتق الموظفين
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
14-05-2024
|
02:45
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بعد توقف إحدى الشركات المولجة بأعمال التنظيف في قصر العدل في صيدا، تولّى الموظفون هذه المسؤولية عبر دفع كل منهم مئتي ألف ليرة شهريًا لتنظيف المكاتب.
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المصدر:
لبنان 24
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