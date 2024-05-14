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لبنان

الرواتب تتدنّى داخل "قطاع حيوي"!

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
14-05-2024 | 03:15
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عُلِم أنّ فنادق أساسية في لبنان باتت تعاني من نقص اليد العاملة بسبب تدنّي الرواتب وعدم إضفاء تحسينات جيدة عليها رغم مطالبات الموظفين بذلك.
ووفقاً للمعلومات، فإنَّ هناك "صرخات" في أوساط الموظفين الذين يسعون لتحسين مداخيلهم، فيما وصلت أصداء هذه المطالبات إلى معنيين في القطاع.
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في المقابل، يقول أحد المسؤولين في القطاع إنَّ نسبة الإشغال في الفنادق ما زالت متدنية وهي لم تتجاوز الـ10% خلال الربع الأول من العام 2024، مشيراً إلى أن هذا الأمر كاد ينعكس على الرواتب، وقال: "هناك محاولات لمعالجة الثغرات لناحية تأمين مستحقات العاملين، وهناك أمور جيدة يتم العمل عليها لاحقاً لتثبيت المكتسبات".

المصدر: لبنان 24

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