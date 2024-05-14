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لبنان

كرامي: نأمل ان نصل إلى ورقة موّحدة وطنية حول النزوح

Lebanon 24
14-05-2024 | 01:49
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إستقبل رئيس "تيار الكرامة" النائب فيصل كرامي في دارته في طرابلس، الأمين العام لحزب البعث العربي الإشتراكي علي حجازي مترئسا وفدا حزبيا.
 
وعبر كرامي خلال اللقاء عن موقف التيار حيال ازمة النزوح السوري التي "اصبحت تشكل عاملا للاستغلال السياسي والمذهبي لدى بعض الافرقاء في لبنان"، وتطرق الى "الجلسة النيابية التي دعا اليها الرئيس نبيه بري المخصّصة لبحث ملف النزوح السوري بكل تفرعاته"، وقال: "سنحضرها ونأمل ان نخرج منها بورقة موّحدة وطنية حول هذا الملف".
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بدوره اعتبر حجازي ان الحلول "تبدأ بترتيب الوضع الداخلي اللبناني والشروع بالحوار مع الحكومة السورية". وشدَد حجازي على "ضرورة الحوار الداخلي بعيداً من لغة التهديد والوعيد كي لا يشكّل هذا الملف مادة للنزاع". (الوكالة الوطنية للإعلام)
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
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