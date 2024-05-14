انخفاض في أسعار المحروقات... كيف أصبحت؟

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انخفض اليوم، سعر صفيحتي البنزين 95 أوكتان و98 أوكتان 12 ألف ليرة والمازوت 3 آلاف ليرة والغاز 26 ألف ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:البنزين 95 أوكتان: مليون و727 ألف ليرةالبنزين 98 أوكتان: مليون و765 ألف ليرةالمازوت: مليون و463 ألف ليرةالغاز: 863 ألف ليرة