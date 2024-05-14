Advertisement

لبنان

انخفاض في أسعار المحروقات... كيف أصبحت؟

Lebanon 24
14-05-2024 | 02:27
A-
A+
Doc-P-1199187-638512757299906307.jpg
Doc-P-1199187-638512757299906307.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انخفض اليوم، سعر صفيحتي البنزين 95 أوكتان و98 أوكتان 12 ألف ليرة والمازوت 3 آلاف ليرة والغاز 26 ألف ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:

البنزين 95 أوكتان: مليون و727 ألف ليرة

البنزين 98 أوكتان: مليون و765 ألف ليرة
Advertisement

المازوت: مليون و463 ألف ليرة

الغاز: 863 ألف ليرة

لبنان

إقتصاد

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:13 | 2024-05-14
04:12 | 2024-05-14
04:05 | 2024-05-14
04:00 | 2024-05-14
04:00 | 2024-05-14
03:45 | 2024-05-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24