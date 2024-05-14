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لبنان

بكاسيني زار أبي المنى شاكرا تعزيته

Lebanon 24
14-05-2024 | 02:33
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زار مؤسس "أرض المبدعين" كمال بكاسيني شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى لشكره على تعزيته بوفاة والده، في حضور الشيخ فادي العطار والعميد جورج قهوجي ومارك قهوجي وضياء أبي المنى.
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وأبلغ بكاسيني أبي المنى "استعداد أرض المبدعين للمباشرة بدعم المواهب في كل أنواع الفنون على مقاعد المدرسة المجانية المرتقب إقامتها في مسرح شنيه، وإقامة مكتبة لأبناء المنطقة".
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