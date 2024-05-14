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لبنان

بوشكيان: وزارة الصناعة وضعت إجراءات لمنع توسّع رقعة العمالة السورية

Lebanon 24
14-05-2024 | 03:00
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شدد وزير الصناعة جورج بوشيكيان في حديث الى "صوت كل لبنان"، على أن "ملف النّزوح وطني سيادي واستراتيجي، لا يمكن حلّه الا عبر التوافق، إذ إن النزوح بات يشكل خطرا على الكيان اللبناني"، آملا في أن "تلقى وحدة الصف اللبنانية في هذا السياق استجابة من الدول الغربية". 
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وشرح أن "الحكومة على مستوى وزاراتها اتخذت سلسلة اجراءات في ما يتعلق بالعمالة السورية"، موضحا أن "وزارة الصناعة وضعت جملة إجراءات لمنع توسّع رقعة العمالة السورية، وهذا الأمر انعكس انخفاضا في أعداد العمال السوريين، لا سيما في القطاع الصناعي".
 

ورأى ان "سبب النزوح الحقيقي انتفى بعد أن بات معظم المناطق في سوريا آمنا والنزوح الحالي اقتصادي".
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