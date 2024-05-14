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لبنان
ماذا فعل "صقور التيار الوطني الحر"؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
14-05-2024
|
03:45
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عُلِم أن "صقوراً" من "التيار الوطني الحر" تجنبوا الحديث مع وفود شعبية زارتهم مؤخراً عمّا يعانيه حزبهم من "إهتزازات داخلية".
وبحسب المعلومات، فإنَّ بعض هؤلاء الصقور ومن ضمنهم نواب، آثروا عدم الدخول في تفاصيل الأمور عبر الإكتفاء بالقول إنّ "التيار" متماسك ولا خطر عليه.
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وفي السياق ذاته ، قال مصدر سياسيّ يدور في فلك "الثنائي الشيعي" تعليقاً على الأزمة الداخلية التي يشهدها "التيار الوطني الحر" بين مسؤوليه ونوابه: "زمان، ماريو عون زاحوا جبران باسيل، وكمان الياس بو صعب صار عجنب، وآلان عون وراهن.. الظاهر التيار العوني رح يبطّل عوني.. صار بدو حدا يعينو من باسيل".
المصدر:
لبنان 24
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