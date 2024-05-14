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لبنان

جريمة قتل داخل مخيم صبرا وشاتيلا.. ماذا حصل؟

Lebanon 24
14-05-2024 | 04:05
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أفادت مندوبة "لبنان24" بوقوع جريمة قتل داخل مخيم صبرا وشاتيلا، صباح اليوم.
 
وحسب المعلومات، فقد أقدم هيثم احمد رعد على قتل علي محسن فقعيص داخل المخيم.
 
ولم تتضح ملابسات الحادثة بعد.
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مخيم صبرا وشاتيلا

جريمة قتل

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