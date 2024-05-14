"بيوت الضيافة" تزدهر في لبنان... كم تبلغ أسعار الحجوزات؟

في الاونة الاخيرة، انتشرت في لبنان حركة سياحية جديدة تعرف بظاهرة "بيوت الضيافة"، وازدهر هذا القطاع بشكل كبير في زمن الازمة الاقتصادية التي بدأت في أواخر عام 2019. اذ هناك ما يزيد عن 150 بيت ضيافة، تتوزع على مختلف المناطق اللبنانية، خصوصا في الأرياف. وأصبح لهذا القطاع مرجع رسمي، فقد اتخذ قرار بتأسيس نقابة لأصحاب هذه البيوت. أما الشروط الخاصة ببيوت الضيافة فميسرة، وقد تتألف من غرفة واحدة حتى 10 غرف، ويتوجب على أصحابها تقديم مستندات رسمية ومعلومات عن فريق العمل فيها.

وفي إطار التوقّعات بقدوم الوافدين إلى لبنان هذا الصيف، سألنا بعضاً من بيوت الضيافة عن أسعارها وعن الحجوزات لديها وكانت النتيجة كالآتي.

Zita Fidar

يقع هذا البيت القديم الساحر وحيداً على ضفاف بحر جبيل. يتضمّن البيت البسيط والحديث من الداخل، مسبحاً، بأجواء عصريّة شابة. وتبدأ أسعار الغرف فيه من 200 حتى 315 دولاراً.

في البيت القديم الواقع في أنفه - شكا، والمطلّ على الشاطئ الصخري الذي يتضمّن مسبحاً، تبدأ أسعار الغرفة من 90 حتّى 220 دولاراً.

دار كاميليا

في هذا البيت العتيق المميّز في قلب مدينة صور، والمفروش بأثاث حديث، تبدأ أسعار الغرفة من 100 حتى 190 دولار.

La maison des sources

يقع هذا البيت الأثري الفاخر في عين زحلتا في الشوف، ويفوق عمره الـ 200 عام، ويطلّ على محميّة زحلتا، إلى إحد أوجه محميّة أرز الشوف. البيت مفروش بأثاث حديث ذي نمط vintage.

ويبلغ سعر الغرفة في هذا البيت 175 دولارا للّيلة الواحدة.

تبدأ الأسعار من 170 حتى 600 دولاراً لليلة الواحدة في هذا البيت الجبلي الأصيل الفاخر، في الشوف، قلب جبل لبنان الأخضر، ويتضمّن حمّاماً عربيّاً تقليدياً ومسبحاً مفتوحاً وسونا وspa، ويبدو أثاثه حديثاً ذو نمط vintage.



بيت عمّيق