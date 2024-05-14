في الشمال.. مجهول يطلق النار على محطة محروقات (صورة)

اقدم مجهول فجر اليوم على اطلاق النار بإتجاه محطة الريم بالقرب من مأوى العجزة في منطقة ابي سمراء، حسب مندوبة "لبنان24".

واقتصرت الأضرار على الماديات من دون وقوع أي خسائر بشرية.

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ولم يعرف سبب إطلاق النار بعد.