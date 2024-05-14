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لبنان
بري يلتقي وزيرة خارجية كندا
Lebanon 24
14-05-2024
|
04:22
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التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، وزيرة خارجية كندا ميلاني جولي والوفد المرافق.
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