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لبنان

بري يلتقي وزيرة خارجية كندا

Lebanon 24
14-05-2024 | 04:22
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التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، وزيرة خارجية كندا ميلاني جولي والوفد المرافق.

 
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