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لبنان

في الميناء.. أطلق النار غضبًا بسبب خلافات عائلية

Lebanon 24
14-05-2024 | 04:27
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اقدم المدعو "م.ف" على اطلاق النار في الهواء من سلاح حربي غضباً من على سطح المبنى الذي يقطنه، بالقرب من مسجد الغازي في مدينة الميناء، حسب مندوبة "لبنان24".
 
وأفادت المعلومات أن اطلاق النار جاء نتيجة خلافات عائلية.
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