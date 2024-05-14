في الميناء.. أطلق النار غضبًا بسبب خلافات عائلية

اقدم المدعو "م.ف" على اطلاق النار في الهواء من سلاح حربي غضباً من على سطح المبنى الذي يقطنه، بالقرب من مسجد الغازي في مدينة الميناء، حسب مندوبة "لبنان24".

وأفادت المعلومات أن اطلاق النار جاء نتيجة خلافات عائلية.