"حزب الله" ينعى شهيدًا جديدًا له

أعلن حزب الله في بيان عن استشهاد حسين عباس عيسى "غريب" مواليد عام 1968 من بلدة ميس الجبل في جنوب لبنان، وذلك خلال الإشتباكات الحاصلة مع العدو الإسرائيلي جنوبًا.

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