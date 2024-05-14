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لبنان
منح قروض لترميم منازل ذوي الإعاقة... وتقديم الطلبات في هذا الموعد
Lebanon 24
14-05-2024
|
04:59
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عقد اجتماع في المقر الرئيسي لمصرف الإسكان في رياض الصلح، ضم رئيس مجلس الإدارة المدير العام للمصرف أنطوان حبيب وفريق عمله، رئيس "الجمعية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" ورئيس "مجلس أمناء المنتدى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" الدكتور نواف كبارة ورئيسة المنتدى رشا سنكري، وجرى عرض لخدمات مصرف الإسكان ومشاريعه كافة، لا سيما مشروعه الجديد منح قروض لتحسين وترميم منازل ذوي الإعاقة.
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وشرح حبيب "كيفية استفادة كل ذي إعاقة من هذا القرض"، وكشف عن "موعد انطلاق تقديم الطلبات للحصول على هذا القرض في الأول من حزيران المقبل"، موضحا أن "الخطوات الإجرائية المتبعة تبدأ أولا بتقديم طلب القرض ثم درسه من قبل فريق مختص من المهندسين، من أجل تحديد قيمة القرض وفق حاجة الشخص ذي الإعاقة من ترميم أو تحسين بهدف تأهيل منزله، على أن يسدد القرض خلال سنوات تحدد لاحقا بحسب المبلغ المقترض".
ولفت إلى أن "مصرف الإسكان يبحث جديا في إعطاء قروض لأصحاب العمل من ذوي الإعاقة لتأهيل مراكز عملهم، ويدرس في الوقت ذاته إمكانية دعم تأهيل مراكز عمل الموظفين من ذوي الإعاقة في القطاع الخاص، وذلك تسهيلا لتوظيفهم".
وفي نهاية الاجتماع، شكر كبارة وسنكري "مصرف الإسكان ورئيس مجلس إدارته على هذه المبادرة الإنسانية التي تصب في تأمين العدالة الاجتماعية في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، مع تأكيد التعاون المشترك من أجل استفادة أكبر عدد من ذوي الإعاقة من هذا المشروع، وتبادل المعلومات لإنجاحه ومنها تزويد الفريق الهندسي في المصرف بمواصفات التأهيل العالمية".
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