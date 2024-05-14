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لبنان

خبر عاجل وحزين من جبيل.. العثور على جثة أحد المراهقين اللذين فقدا الأحد

Lebanon 24
14-05-2024 | 05:00
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تمكن عناصر من وحدة الإنقاذ البحري ومن المراكز البرية المجاورة في الدفاع المدني، بالإشتراك مع مغاوير البحر والقوات الجوية في الجيش، من العثور على جثة أحد المراهقين اللذين فقدا منذ يوم الأحد الماضي أثناء ممارسة هواية السباحة مقابل شاطىء جبيل.
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ولا زالت عمليات البحث والمسح الميداني الشامل مستمرة للعثورعلى المفقود الأخير.
 
من جانبها، أعلنت قيادة الجيش في بيان أنه بتاريخ ٢٠٢٤/٥/١٤، نتيجة عملية البحث التي قامت بها وحدات من الجيش للعثور على مواطنَين غرقا قبالة شاطئ مدينة جبيل، عثر العناصر المشاركون على جثة أحدهما على شاطئ مدينة عمشيت وتم تسليمها إلى الدفاع المدني.
وتتواصل جهود البحث للعثور على المواطن الآخر.
 
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