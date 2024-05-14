رئيس الجمعية العاملية لاحياء التراث: الغارة على العديسة استهدفت منزلا ومكتبة اثرية وعلمية

كشف رئيس الجمعية العاملية لاحياء التراث الشيخ قاسم المصري ان الغارة الإسرائيلية الليلة الماضية على بلدة العديسة "استهدفت منزل السيد حسين محمد ومكتبته الاثرية والعلمية والتي تحتوي كنوزا من الكتب التاريخية في سعي من الصهاينة لمحو التراث واستهداف المخطوطات العلمية"، مؤكدا ان "إسرائيل وخلال عدوانها استهدفت مقام النبي بن يامين في محيبيب، ومكتبات وحوزات علمية في ميس الجبل، وحسينيات وجوامع في حولا، وكنيسة في علما الشعب ما يؤشر الى ان العدو لا يفرق بين طائفة وأخرى انما يهدف للنيل من لبنان الذي اردناه وطنا نهائيا لجميع أبنائه".

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