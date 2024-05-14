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لبنان

توقيف فرد أساسي في عصابة الـ"تيك توك".. ما هو دوره وماذا عُثر بحوزته؟

Lebanon 24
14-05-2024 | 05:29
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أفادت معلومات الـ"ام تي في" أنه تم توقيف عنصر جديد في عصابة الـ"تيك توك"، يدعى م. ع. وهو متورط أساسي في استدراج القصّر، وعثر بحوزته على بعض الممنوعات. 
 
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