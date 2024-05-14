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لبنان

غادة عون تطلق "صرخة برسم المراجع الدولية"

Lebanon 24
14-05-2024 | 05:35
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وجهّت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون عبر منصة "إكس" رسالة الى المراجع الدولية ومجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة طالبت فيها باحترام سلطة القانون وكتبت:" الحق في حماية القانون وفي محاكمة عادلة كرّسته كل المواثيق الدولية وشرعة حقوق الإنسان. فكيف اذا كان من يرفض تطبيق القانون هو قاض بأعلى مركز قضائي يلاحق قاضية لانها تجرأت على أصحاب النفوذ ،وما هي الحماية للانسان بعامة في بلدي ازاء هذا الواقع؟ ".

وتابعت: "صرخة برسم المراجع الدولية وبرسم مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة وبرسم كل دولة وكل مجتمع ما زال يؤمن بان للقانون سلطة يجب احترامها وبأن للانسان حقوقا أساسية لا بد من حمايتها".

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