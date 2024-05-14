عبدالله اجتمع مع وفد من نقابة موظفي المستشفيات الحكومية... هذا ما تم بحثه

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اجتمع رئيس لجنة الصحة النيابية النائب الدكتور بلال عبدالله مع وفد من الهيئة التأسيسية لنقابة العاملين في المستشفيات الحكومية في لبنان لبحث سبل دعم موظفي المستشفيات الحكومية.وتم خلال الاجتماع تقديم مسودة مشروع قانون تقاعد لموظفي المستشفيات الحكومية شبيه بقانون التقاعد المطبق بالادارة العامة. كما تم التطرق الى توحيد العطاءت في القطاع العام ومنها المنح المدرسية.كما بحث المجتمعون في موضوع مشروع السلف المالية الذي تمت احالته من وزارة الصحة على وزارة المال لزوم تمويل الزيادات الاخيرة (صفائح بنزين ومثابرة) والذي سوف يتم متابعته للاسراع في صرف الاموال وتحويلها الى حسابات المستشفيات الحكومية.