Advertisement

لبنان

عبدالله اجتمع مع وفد من نقابة موظفي المستشفيات الحكومية... هذا ما تم بحثه

Lebanon 24
14-05-2024 | 05:48
A-
A+
Doc-P-1199272-638512880554804059.png
Doc-P-1199272-638512880554804059.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 اجتمع رئيس لجنة الصحة النيابية النائب الدكتور بلال عبدالله مع وفد من الهيئة التأسيسية لنقابة العاملين في المستشفيات الحكومية في لبنان لبحث سبل دعم موظفي المستشفيات الحكومية.
 
وتم خلال الاجتماع تقديم مسودة  مشروع قانون تقاعد لموظفي المستشفيات الحكومية شبيه بقانون التقاعد المطبق بالادارة العامة. كما تم التطرق الى توحيد العطاءت في القطاع العام ومنها المنح المدرسية.
Advertisement

كما بحث المجتمعون في موضوع مشروع السلف المالية الذي تمت  احالته من وزارة الصحة على وزارة المال لزوم تمويل الزيادات الاخيرة (صفائح بنزين ومثابرة) والذي سوف يتم متابعته للاسراع في صرف الاموال  وتحويلها الى حسابات المستشفيات الحكومية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2024-05-14
07:44 | 2024-05-14
07:43 | 2024-05-14
07:41 | 2024-05-14
07:36 | 2024-05-14
07:26 | 2024-05-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24