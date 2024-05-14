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لبنان
فرار أحد السجناء السوريين.. هذا ما كشفته آخر المعلومات عن مكانه
Lebanon 24
14-05-2024
|
05:51
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أفادت معلومات الـ"ام تي في" عن فرار سجين سوري لدى الأمن العام سُجن بتهمة ترويج مخدرات.
وبحسب الـ"أم تي في"، أصبح السجين الهارب في الاراضي التركية.
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