لقاء تشاوري عشية جلسة مناقشة الهبة الأوروبية بحضور هؤلاء النواب

عقد لقاء تشاوري في مجلس النواب عشية الجلسة المخصصة غدا لمناقشة موضوع الهبة الاوروبية بعيدا من الاعلام بهدف وضع تصور موحد لاطار مسودة القرار او التوصية التي ستصدر عن الهيئة العامة حول ملف النزوح السوري.

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