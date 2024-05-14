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لبنان

لقاء تشاوري عشية جلسة مناقشة الهبة الأوروبية بحضور هؤلاء النواب

Lebanon 24
14-05-2024 | 06:01
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عقد لقاء تشاوري في مجلس النواب عشية الجلسة المخصصة غدا لمناقشة موضوع الهبة الاوروبية بعيدا من الاعلام بهدف وضع تصور موحد لاطار مسودة القرار او التوصية التي ستصدر عن الهيئة العامة حول ملف النزوح السوري.
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ضم اللقاء النواب:  جورج عطالله، حسن فضل الله، حسين الحاج حسن، جورج عدوان، علي حسن خليل، طوني فرنجيه، أحمد الخير، هادي أبو الحسن، نعمة افرام، عدنان طرابلسي، طه ناجي، جميل السيد وقاسم هاشم.
المصدر: الوكالة الوطنية
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