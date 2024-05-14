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لبنان

تغش المواطنين.. تسطير محاضر ضبط بحق ملاحم (صور)

Lebanon 24
14-05-2024 | 06:00
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنه تم تسطير محاضر ضبط بحق ثلاثة أصحاب ملاحم في صور، والبص، والحوش تبيع لحوما هندية وبرازيلية على انها طازجة وبسعر اللحوم البلدية.  
 
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