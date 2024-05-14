تغش المواطنين.. تسطير محاضر ضبط بحق ملاحم (صور)

أفادت مندوبة "لبنان 24" أنه تم تسطير محاضر ضبط بحق ثلاثة أصحاب ملاحم في صور، والبص، والحوش تبيع لحوما هندية وبرازيلية على انها طازجة وبسعر اللحوم البلدية.

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