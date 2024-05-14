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لبنان

حجازي بحث المستجدات السياسية مع فرنجية

Lebanon 24
14-05-2024 | 06:15
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زار الأمين العام لـ"حزب البعث العربي الإشتراكي" في لبنان علي حجازي، رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية في دارته في بنشعي.
 
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وجرى عرضٌ لآخر المستجدات السياسية والتطورات الميدانية في لبنان والمنطقة.
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سليمان

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