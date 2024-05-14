بيان للجيش بشأن حادث غرق مواطنين قبالة شاطئ جبيل.. ماذا جاء فيه؟

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اعلنت قيادة الجيش- مديرية التوجيه في بيان انه "بتاريخ 2024/5/14، نتيجة عملية البحث التي قامت بها وحدات من الجيش للعثور على مواطنَين غرقا قبالة شاطئ مدينة جبيل، عثرت العناصر المشاركة على جثة أحدهما على شاطئ مدينة عمشيت وتم تسليمها إلى الدفاع المدني".وأكد البيان أن "جهود البحث تتواصل للعثور على المواطن الآخر".