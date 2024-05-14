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لبنان

"الادارة والعدل" تابعت درس اقتراحي قانونين مكافحة الارباح غير المشروعة ومحاربة الفساد

Lebanon 24
14-05-2024 | 06:25
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عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة برئاسة النائب جورج عدوان وحضور عدد من النواب.

وأشار بيان اللجنة أنه تم درس جدول اعمالها المقرر، لافتاً إلى أنها بدأت بمتابعة درس اقتراح القانون الرامي الى مكافحة الارباح غير المشروعة في القطاعين الطبي والاستشفائي واقتراح قانون محاربة الفساد في القطاع الخاص. وكان سبق للجنة ان كلفت نوابا من بين أعضائها لدرس مسألة دمج الاقتراحين، على ان ترفع تقريرها في هذا الشأن قبل هذه الجلسة. وقد سبق للجنة ان بدأت بمناقشتهما، بجسب البيان.
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وأضاف أنه في هذه الجلسة، تابعت اللجنة درس الاقتراحات المذكورة من خلال مسودة سبق للجنة التي كلفت اعدادها ان رفعتها الى لجنة الادارة والعدل".
 
وأوضح البيان انه "نظرا لضيق الوقت لم يتسن للجنة درس باقي بنود جدول اعمالها المتعلق بالقضاء العسكري، فرفعت الجلسة على ان تتابع عملها في الجلسة التالية".
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