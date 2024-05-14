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لبنان

بالصورة.. اسقاط منطاد إسرائيلي قرب لبنان

Lebanon 24
14-05-2024 | 06:21
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن صاروخ أُطلق من لبنان استهدف منطاداً تابعاً للعدوّ الإسرائيلي في الجليل الغربي. 
 
ودوّت صفارات الإنذار في أدميت وعرب العرامشة وبلدات عدة في الجليل الأعلى، بحسب ما أفادت "الجزيرة". 
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