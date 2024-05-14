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لبنان

ميقاتي يستقبل وزيرة الخارجية الكندية

Lebanon 24
14-05-2024 | 06:33
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يستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وزيرة خارجية كندا ميلاني جولي في هذه الاثناء في السرايا.
 
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ميقاتي

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