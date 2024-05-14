بري عرض للأوضاع مع وزيرة خارجية كندا واستقبل السفير الإيراني

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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة ، وزيرة خارجية كندا ميلاني جولي والوفد المرافق، بحضور سفيرة كندا لدى لبنان ستيفاني ماكولوم والمستشار الاعلامي للرئيس بري علي حمدان .وتم عرض الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة في ضوء مواصلة اسرائيل لعدوانها على لبنان وقطاع غزة اضافة للعلاقات الثنائية بين البلدين .كما تابع الرئيس بري المستجدات والاوضاع في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين لبنان والجمهورية الاسلامية الايرانية وذلك خلال استقباله السفير الايراني لدى لبنان مجتبى أماني.