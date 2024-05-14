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لبنان

بري عرض للأوضاع مع وزيرة خارجية كندا واستقبل السفير الإيراني

Lebanon 24
14-05-2024 | 06:39
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 استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة ، وزيرة خارجية كندا ميلاني جولي والوفد المرافق، بحضور سفيرة كندا لدى لبنان ستيفاني ماكولوم والمستشار الاعلامي للرئيس بري علي حمدان .
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وتم عرض الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة في ضوء مواصلة اسرائيل لعدوانها على لبنان وقطاع غزة اضافة للعلاقات الثنائية بين البلدين .

كما تابع الرئيس بري المستجدات والاوضاع في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين لبنان والجمهورية الاسلامية الايرانية وذلك خلال استقباله السفير الايراني  لدى لبنان مجتبى أماني.
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