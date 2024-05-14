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لبنان

عن برنامج "أمان"... هذا ما أعلنه المكتب الاعلامي للحجار

Lebanon 24
14-05-2024 | 06:49
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أعلن المكتب الإعلامي لوزير الشؤون الإجتماعية الدكتور هكتور الحجّار في بيان عن برنامج "أمان"، أنه "بعد الإنتهاء من الآلية الإدارية المطلوبة للتمكّن من تحويل الأموال للمستفيدين من برنامج "أمان" وتوقيع دولة الرئيس نجيب ميقاتي اليوم على الملفّ المتعلّق بالبرنامج، سيتمّ تحويل الرسائل لجميع المستفيدين القدامى والجدد من البرنامج الذين توقّف الدفع لهم إبتداءً من يوم الإثنين 20 أيار وتستمر عمليّة التحويل لغاية يوم الأربعاء 22 أيار".
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وذكر البيان أن "عدد الأسر المستفيدة من البرنامج هو 93,585 أسرة لبنانية ومجموع الأموال التي سيتمّ تحويلها يبلغ 10,300,000$".
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