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لبنان

أمين سلام يلتقي ولي عهد البحرين

Lebanon 24
14-05-2024 | 07:14
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 التقى وزير الإقتصاد والتجارة  في حكومة تصريف الاعمال امين سلام  ولي عهد البحرين ورئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، على هامش الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية 33،في العاصمة البحرينية، المنامة.
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واكد ولي عهد البحرين أن "مملكة البحرين بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة تدعم كافة الجهود والمساعي العربية الرامية للدفع بعجلة التكامل الاقتصادي والاجتماعي المشترك نحو مستويات أشمل لمواصلة التنسيق المشترك للتعامل مع التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المنشود"، مشيرًا  إلى "أهمية مواصلة مسيرة التنمية نحو مزيدٍ من التقدم والتطور في كافة المجالات لا سيما الاقتصادية والاجتماعية بما يحقق التطلعات ويدعم مسيرة العمل العربي المشترك وفق رؤى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية".

 
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