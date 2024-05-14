بو نجم: الحريّة الإعلاميّة الواجب الدفاع عنها وحمايتها هي الحريّة الإعلاميّة التي تتبنّى الحقيقة

صدر عن المكتب الإعلامي لأبرشيّة أنطلياس المارونيّة البيان الآتي:

بمناسبة اليوم العالمي الثامن والخمسين لوسائل التواصل الإجتماعيّة، إلتقى راعي أبرشيّة أنطلياس المارونيّة سيادة المطران أنطوان بو نجم الإعلاميين في الكرسيّ الأسقفيّ – قرنة شهوان يوم الإثنين 13 أيار 2024.

Advertisement

حضر اللقاء أهل الإعلام من الصحافة المرئيّة، والمسموعة والمكتوبة، إلى جانب النواب الأسقفيين.

إستهلّ اللقاء بكلمة لراعي الأبرشيّة المطران أنطوان بو نجم الذي تحدّث عن أهميّة اليوم العالميّ للإعلام والإهتمام التي أَولَتهُ الكنيسة للإعلام منذ العام 1766، وقد خصّصت في نهاية المجمع الفاتيكاني الثاني، يوما لوسائل الإعلام الذي يصادف أوّل أحد بعد خميس الصعود.

تابع سيادته:" إنّ الحريّة الإعلاميّة الواجب الدفاع عنها وحمايتها هي الحريّة الإعلاميّة التي تتبنّى الحقيقة، والعاملين في هذا الحقل عليهم أن يتحلّوا بمسؤولية عالية جدا".

وطرح سيادته السؤال على الإعلاميين داعيا إياهم للتفكير إلى أي مدى تساهم وسائل الإعلام في إخماد نار الحقد والإبتعاد عن شحن النفوس، وهل تساعد في بناء جسور الحوار والسلام؟

كما تمنّى سيادته على وسائل الإعلام العمل بطريقة سينودسيّة إذ دعاهم أن يكونوا شُركاء بالشهادة ونقل البشارة من خلال سعيهم في إنتاج برامج تثقيفيّة وتوعويّة، "لأنّ لبنان بحاجة إلى فكرٍ جديد ونفس جديد". وأكّد أن المسؤولية مشتركة بين الكنيسة والمؤسسات الإعلاميّة في نشر القيم الإنسانية وعيش المحبة.

بعدها عرض الخوري إيلي سمعان مضمون الرسالة التي وجهّها قداسة البابا فرنسيس بمناسبة اليوم العالمي الثامن والخمسين لوسائل التواصل الإجتماعيّة التي حملت عنوان "فإنّ الحكمة تدخل قلبك".

في الختام فُتح المجال للإعلاميين لطرح الأسئلة لسيادة المطران بو نجم وقد تمحورت في معظمها حول وثيقة بكركي.