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لبنان

بالأسماء.. نواب قدّموا طعنًا بقانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية

Lebanon 24
14-05-2024 | 07:41
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قدم النائبان بولا يعقوبيان وشربل سعد، اليوم، طعنا بقانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية، امام المجلس الدستوري في مقره في الحدت ، وذلك باسم النواب: نجاة صليبا، فراس حمدان، ملحم خلف، ابراهيم منيمنة، ياسين ياسين، أسامة سعد، شربل مسعد، نبيل بدر وميشال الدويهي. 
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وقالت النائبة يعقوبيان: "كلما كانت الطعون أكثر كلما كان ذلك افضل، وهذه ظاهرة صحية، ودائما يجب أن نلجأ إلى المجلس الدستوري في كل مرة يكون هناك انقلاب ومخالفة للدستور في لبنان، انقلاب كامل على النظام الديموقراطي".

اضافت: "في العام الماضي، أعطوا أعذارا واهية، وهذه المرة الحجة اكبر، هناك حرب في الجنوب.  نتمنى على المجلس الدستوري أن يحث المجلس النيابي على عدم الاستخفاف بالاستحقاقات الدستورية مثل الانتخابات البلديات التي هي ضرورية لكل لبنان" .

وعن المشاركة غدا في جلسة المجلس النيابي، قالت: " قسم كبير منا سيشارك، يجب أن تكون هناك خطة واضحة لعودة النازحين".


بدوره، قال النائب مسعد: "أصبح من السهل على كثير من السياسيين مخالفة الدستور والمهل الدستورية. لذلك لجأنا إلى المجلس الدستوري، وعلى جميع السياسيين أن يحترموا الدستور". 

اضاف: "هناك الكثير من البلديات مرحلة أو غير فعالة، كما لدينا أزمة وجودية وهي أزمة الوجود السوري وللبلديات دور فعال في هذا الموضوع ، انطلاقا من احترام الدستور ومهلة التقدم بهذا الطعن."
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