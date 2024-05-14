قائد الجيش استقبل وزيرة خارجية كندا.. وهذا ما تم بحثه

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، وزيرة الخارجية الكندية Mélanie Joly بحضور السفيرة الكندية في لبنان Stefanie McCollum، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

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