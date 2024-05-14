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لبنان

قائد الجيش استقبل وزيرة خارجية كندا.. وهذا ما تم بحثه

Lebanon 24
14-05-2024 | 07:44
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 استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، وزيرة الخارجية الكندية Mélanie Joly بحضور السفيرة الكندية في لبنان Stefanie McCollum، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.
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لبنان

قائد الجيش

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