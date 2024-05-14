وفد من "الجمهورية القوية" وجهاز العلاقات الخارجية في "القوات" زار سفيرة الاتحاد الأوروبي

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زار وفد من تكتل الحمهورية القوية وجهاز العلاقات الخارجية في حزب" القوات اللبنانية"، سفيرة الاتحاد الأوروبي ساندرا دو وال، في مقر سفارة الاتحاد في بيروت ، في حضور مسؤولة الشؤون السياسية في البعثة هانا سيفيرين.ضم الوفد النواب: بيار بو عاصي، ايلي خوري ورازي الحاج، رئيس جهاز العلاقات الخارجية، الوزير السابق ريشار قيومجيان و المسؤول في الجهاز طوني درويش.وتم خلال اللقاء عرض ملف النزوح السوري "ومخاطره الداهمة بشكل مفصل من قبل الوفد"، وشدد الوفد على ضرورة عودة السوريين إلى مناطق آمنة باتت متوافرة سواء الخاضعة للنظام أو تحت سيطرة المعارضة كما ضرورة توفير المساعدة لهؤلاء داخل سوريا"، مؤكداً أنه "بالنسبة للقوات مسار عودة السوريين إلى بلدهم بدأ ولن يتوقف".الوفد الذي استمع أيضاً إلى موقف الاتحاد الأوروبي من خلال السفيرة، قدم للأخيرة الكتاب الذي وجهه التكتل إلى المكتب الإقليمي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيروت، وتم شرح وجهة نظر حزب "القوات اللبنانية" والخطوات الميدانية التي بدأ في اتخاذها بما بخص الوجود السوري غير الشرعي في لبنان عبر حث البلديات على "تطبيق القوانين والتعاميم الرسمية ذات الصلة".