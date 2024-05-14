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لبنان

قرار بإقفال مكتب لاستقدام العاملات في الخدمة المنزلية

Lebanon 24
14-05-2024 | 08:33
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أصدر وزير العمل مصطفى بيرم قرارا اليوم قضى بإقفال مكتب لاستقدام العاملات، في الخدمة المنزلية لمخالفته القوانين والأنظمة والقرارات المرعية الاجراء، وذلك في إطار تنظيم عمل مكاتب استقدام العاملات.
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