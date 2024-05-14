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لبنان
وزير الاعلام استقبل سفيرة أميركا.. وبحث في الشؤون السياسية والاعلامية
Lebanon 24
14-05-2024
|
08:42
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استقبل وزير الإعلام زياد المكاري بعد ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة/ السفيرة الأمريكية في لبنان ليزا جونسون ، حيت تم تداول الشؤون السياسية والإعلامية والتعاون المشترك بين البلدين.
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