وزير الاعلام استقبل سفيرة أميركا.. وبحث في الشؤون السياسية والاعلامية

استقبل وزير الإعلام زياد المكاري بعد ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة/ السفيرة الأمريكية في لبنان ليزا جونسون ، حيت تم تداول الشؤون السياسية والإعلامية والتعاون المشترك بين البلدين.

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