الابيض: لتحسين أوضاع الممرضات والممرضين كي يتمكنوا من البقاء في بلدهم

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وخلال ندوة علمية عقدتها نقابة الممرضات والممرضين في لبنان، لمناسبة يوم التمريض العالمي، تحت عنوان "القوة الإقتصادية للعناية التمريضية"، تقدم الابيض بالشكر لكل العاملين في مهنة التمريض، مشددا على "ضرورة تحسين أوضاعهم كي يتمكنوا من البقاء في بلدهم والقيام بعملهم المهم". أكد وزير الصحة العامة فراس الأبيض، "أن العاملين في القطاع الصحي هم أكثر من يمكن أن يقدموا الحلول في مجال "القوة الإقتصادية للعناية التمريضية" لأنهم على تماس يومي مع الناس ويدركون الحاجة إلى الإهتمام الكبير بهذا القطاع خصوصا أن الأمراض وللأسف تتزايد بنسبة كبيرة في لبنان".وخلال ندوة علمية عقدتها نقابة الممرضات والممرضين في لبنان، لمناسبة يوم التمريض العالمي، تحت عنوان "القوة الإقتصادية للعناية التمريضية"، تقدم الابيض بالشكر لكل العاملين في مهنة التمريض، مشددا على "ضرورة تحسين أوضاعهم كي يتمكنوا من البقاء في بلدهم والقيام بعملهم المهم".

وقال إن "وزارة الصحة العامة كوزارة وصاية لعبت دورا كبيرا في المستشفيات الحكومية من خلال تطبيق كل الزيادات التي أقرها مجلس الوزراء للإدارة العامة من مثابرة وإنتاجية، وقد بدأت المستشفيات الحكومية التي لديها ملاءة مالية بإعطاء الزيادات للممرضين". وأعلن أن "الوزارة تتجه لتجميد العقد مع أي مستشفى خاص لا يلتزم بإعطاء العاملين فيه حقوقهم". ولفت إلى "مشاريع يتم العمل عليها للمزيد من تحسين الأوضاع"، مؤكدا أنه "كما تم تجاوز صعوبات ماضية، سيتم الإنتقال بالقطاع التمريضي إلى مرحلة أفضل خصوصا أن القطاع بما لديه من روح تضحية، زاخر كذلك بالقدرات وبالتعاون يمكن رسم سياسات تعود بالفائدة الكبيرة".



إلى ذلك، شدد الكلمات والمداخلات خلال الندوة على أهمية دور الممرضات والممرضين، وأكدت أن "الأبحاث دلت على أن زيادة عدد العاملين بالنسبة لعدد المرضى يشكّل وفرا على المدى الطويل ويؤدي الى تحسين جودة العناية وتخفيض نسبة الوفيات والمضاعفات وأن الإستثمار في التمريض لا يجب أن يفسّر عبئاً إضافياً على مالية المؤسسات الصحية. وتناول المحاضرين دراسات قاموا بها حول عدد الممرضات والممرضين بالنسبة لعدد المرضى في كل قسم وتأثيره والكلفة التي يمكن تحصيلها إذا تم الإعتماد على سياسة محددة تستند الى القوى العاملة التمريضية.