رداً على استهداف العدوّ لبلدة يارون.. ماذا قصف "حزب الله"؟

أعلن حزب الله في بيان أنه استهدف مبانٍ يستخدمها جنود العدوّ في مستعمرة أفيفيم بالأسلحة المناسبة.

ويأتي هذا الاستهداف رداً على ‏‏استهداف العدوّ ‌‌‏الإسرائيلي لبلدة يارون.