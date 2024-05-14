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لبنان
رداً على استهداف العدوّ لبلدة يارون.. ماذا قصف "حزب الله"؟
Lebanon 24
14-05-2024
|
08:59
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أعلن حزب الله في بيان أنه استهدف مبانٍ يستخدمها جنود العدوّ في مستعمرة أفيفيم بالأسلحة المناسبة.
ويأتي هذا الاستهداف رداً على استهداف العدوّ الإسرائيلي لبلدة يارون.
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