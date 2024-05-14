اجتماع تشاوري بحث في آليات تطوير وسائل إدارة المالية العامة

عقد اجتماع تشاوري، ضمن مشروع " National Policy Dialogues for Reforms – حوار في سياسات وطنية من أجل الاصلاح" لمناقشة "آليات تطوير المالية العامة"، بمشاركة النواب: فادي علامة، علي عسيران، حيدر ناصر وسعيد الأسمر وجهاد الصمد، الامين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر، القاضي عبد الرضا ناصر، خبراء قانونيين، ومنظمات المجتمع المدني، وذلك في قاعة الاجتماعات في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وذلك بدعوة من لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم (LFPCP).

وخلال اللقاء، عرضت ورقة بحثية حول آليات تطوير وسائل وأساليب ادارة المالية العامة، لإعطاء لمحة عن النتائج الاولية لهذا البحث، خصوصا بما يتعلق بالرقابة المالية لمجلس النواب وغيرها من المواضيع لما لها من أهمية كبرى في عملية الحوكمة والاصلاح المرجوة.