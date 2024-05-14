Advertisement

لبنان

اجتماع تشاوري بحث في آليات تطوير وسائل إدارة المالية العامة

Lebanon 24
14-05-2024 | 08:55
A-
A+
Doc-P-1199339-638512995998700957.jpg
Doc-P-1199339-638512995998700957.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عقد اجتماع تشاوري، ضمن مشروع " National Policy Dialogues for Reforms – حوار في سياسات وطنية من أجل الاصلاح" لمناقشة "آليات تطوير المالية العامة"، بمشاركة النواب: فادي علامة، علي عسيران، حيدر ناصر وسعيد الأسمر وجهاد الصمد، الامين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر، القاضي عبد الرضا ناصر، خبراء قانونيين، ومنظمات المجتمع المدني، وذلك في قاعة الاجتماعات في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وذلك بدعوة من لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم (LFPCP).
 
وخلال اللقاء، عرضت ورقة بحثية حول آليات تطوير وسائل وأساليب ادارة المالية العامة، لإعطاء لمحة عن النتائج الاولية لهذا البحث، خصوصا بما يتعلق بالرقابة المالية لمجلس النواب وغيرها من المواضيع لما لها من أهمية كبرى في عملية الحوكمة والاصلاح المرجوة.
Advertisement
المصدر: الوكالة الوطنبة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2024-05-14
09:37 | 2024-05-14
09:34 | 2024-05-14
09:19 | 2024-05-14
09:10 | 2024-05-14
08:59 | 2024-05-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24