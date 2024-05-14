22
o
بيروت
23
o
طرابلس
22
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
21
o
النبطية
21
o
زحلة
22
o
بعلبك
23
o
بشري
23
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
لا تسلكوا هذا الشارع غدًا.. إليكم ما سيحصل
Lebanon 24
14-05-2024
|
09:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
صَـدَرَ عن المديريَّة العامَّة لقـوى الأمـن الدَّاخلي ـ شعبة العلاقات العامَّة مـا يلــي:
في السَّاعة 11:00 من تاريخ 15/05/2024 سيُعقد في مجلس النّواب جلسة عامّة لمناقشة الموقف من الهبة الأوروبيّة. لذلك، سيتم إخلاء وإقفال شارع المصارف كليًّا طيلة فترة انعقاد الجلسة، اعتباراً من السّاعة 7:00 صباحًا من التاريخ المذكور، وحتى الانتهاء.
Advertisement
يُرجى من المواطنين أخذ العلم، والتّقيّد بإرشادات وتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي، وبالإشارات التّوجيهيّة الموضوعة في المكان، تسهيلًا لحركة السّير ومنعًا للازدحام.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
هذا جديد "الدولار المصرفي"
Lebanon 24
هذا جديد "الدولار المصرفي"
15:53 | 2024-05-13
13/05/2024 03:53:31
Lebanon 24
Lebanon 24
في عرض البحر وبأجواء رومانسية.. مؤثرة لبنانية تعلن خطوبتها على وسيم إيطالي (فيديو)
Lebanon 24
في عرض البحر وبأجواء رومانسية.. مؤثرة لبنانية تعلن خطوبتها على وسيم إيطالي (فيديو)
01:24 | 2024-05-14
14/05/2024 01:24:03
Lebanon 24
Lebanon 24
"إحتلال لبنان".. هذا أبرز سيناريو إسرائيليّ ضدّ "حزب الله"!
Lebanon 24
"إحتلال لبنان".. هذا أبرز سيناريو إسرائيليّ ضدّ "حزب الله"!
14:00 | 2024-05-13
13/05/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نصرالله يحسُم مصير السنوار.. هذا أبرز سيناريو بين غزة ولبنان!
Lebanon 24
نصرالله يحسُم مصير السنوار.. هذا أبرز سيناريو بين غزة ولبنان!
03:00 | 2024-05-14
14/05/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" يُحرِق منطقة إسرائيليّة.. هكذا جعلها "تحت النار"!
Lebanon 24
"حزب الله" يُحرِق منطقة إسرائيليّة.. هكذا جعلها "تحت النار"!
12:30 | 2024-05-13
13/05/2024 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:11 | 2024-05-14
مولوي التقى أبو الحسن
10:24 | 2024-05-14
زينة مفقودة منذ حوالي ثلاثة أشهر.. هل من يعرف عنها شيئاً؟ (صورة)
10:16 | 2024-05-14
اللواء عثمان عرض وسفيرة اليونان الأوضاع
10:15 | 2024-05-14
جريح في غارة إسرائيلية على بلدة كفركلا
10:10 | 2024-05-14
تعميم إلى المؤسسات العامة والمصالح المستقلة.. هذا ما جاء فيه (صورة)
10:05 | 2024-05-14
الخازن: النزوح السوري بات يُهدّد لبنان ومستقبله على كلّ المستويات
فيديو
لهذا السبب أثار إعلان آيباد برو الجديد الجدل (فيديو)
Lebanon 24
لهذا السبب أثار إعلان آيباد برو الجديد الجدل (فيديو)
04:00 | 2024-05-11
14/05/2024 18:24:38
Lebanon 24
Lebanon 24
كان على متنها 20 شخصاً.. حافلة مكتظة بالركاب تنحرف وتهوي إلى النهر (فيديو)
Lebanon 24
كان على متنها 20 شخصاً.. حافلة مكتظة بالركاب تنحرف وتهوي إلى النهر (فيديو)
02:00 | 2024-05-11
14/05/2024 18:24:38
Lebanon 24
Lebanon 24
المصنف الأول عالميا نوفاك جوكوفيتش يسقط أرضا بعد اصطدام قارورة مياه برأسه (فيديو)
Lebanon 24
المصنف الأول عالميا نوفاك جوكوفيتش يسقط أرضا بعد اصطدام قارورة مياه برأسه (فيديو)
01:00 | 2024-05-11
14/05/2024 18:24:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24