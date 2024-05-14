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لبنان

لا تسلكوا هذا الشارع غدًا.. إليكم ما سيحصل

Lebanon 24
14-05-2024 | 09:10
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صَـدَرَ عن المديريَّة العامَّة لقـوى الأمـن الدَّاخلي ـ شعبة العلاقات العامَّة مـا يلــي:

في السَّاعة 11:00 من تاريخ 15/05/2024 سيُعقد في مجلس النّواب جلسة عامّة لمناقشة الموقف من الهبة الأوروبيّة. لذلك، سيتم إخلاء وإقفال شارع المصارف كليًّا طيلة فترة انعقاد الجلسة، اعتباراً من السّاعة 7:00 صباحًا من التاريخ المذكور، وحتى الانتهاء.
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يُرجى من المواطنين أخذ العلم، والتّقيّد بإرشادات وتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي، وبالإشارات التّوجيهيّة الموضوعة في المكان، تسهيلًا لحركة السّير ومنعًا للازدحام.
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