Advertisement

لبنان

ميقاتي بحث مع وزيرة خارجية كندا العلاقات الثنائية بين البلدين والوضع في لبنان والمنطقة

Lebanon 24
14-05-2024 | 09:34
A-
A+
Doc-P-1199346-638513014062230388.jpg
Doc-P-1199346-638513014062230388.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وزيرة خارجية كندا ميلاني جولي بعد ظهر اليوم في السرايا وبحث معها العلاقات الثنائية بين البلدين والوضع في لبنان والمنطقة.
شارك في الاجتماع سفيرة كندا لدى لبنان ستيفاني ماكولوم  والوفد المرافق.
Advertisement
وعن الجانب اللبناني شارك الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، الامين العام لوزارة الخارجية السفير هاني شميطلي، ومستشارو رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس، السفير بطرس عساكر والسيد زياد ميقاتي، ومدير مكتب وزير الخارجية السفير وليد  حيدر.
وفي خلال الاجتماع اشاد رئيس الحكومة  "بزيارة وزيرة خارجية كندا كصديقة لبنان" وشكرها "على دعم لبنان في المحافل الدولية والاهتمام باللبنانيين في كندا وحرصها على استقرار الجنوب ".
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:11 | 2024-05-14
10:24 | 2024-05-14
10:16 | 2024-05-14
10:15 | 2024-05-14
10:10 | 2024-05-14
10:05 | 2024-05-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24