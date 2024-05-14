الخازن: النزوح السوري بات يُهدّد لبنان ومستقبله على كلّ المستويات

قال النائب فريد هيكل الخازن إن "النزوح السوري بات يُهدّد لبنان ومستقبله على كلّ المستويات".

وكلمة له خلال مؤتمر صحافي، أضاف: "للمرّة الأولى نرى إجماعاً من الشعب والقوى السياسية على موقف واحد وهو تجاه النزوح".

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واعتبر الخازن أن "المطلوب من الحكومة القيام بكلّ الاتصالات اللازمة مع الدول كما من الضروري وجود تفاهم واضح مع سوريا لإيجاد حلّ لمعضلة النزوح".

وطالب الخازن "بضبط الحدود بقرار سياسي وبالتعاون مع كلّ الأجهزة، ونتمنّى أن يصدر قرار واضح عن مجلسي النواب والوزراء".

وأضاف: "إذا تبيّن أنّ مساعدة المليار يورو غير مشروطة ببقاء النازحين في لبنان فعندها "لكلّ حادث حديث" ونشكر الأوروبيين على هذه المساعدة".