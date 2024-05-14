تعميم إلى المؤسسات العامة والمصالح المستقلة.. هذا ما جاء فيه (صورة)

اصدر رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي التعميم رقم 16/2024 إلى كافة المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والصناديق والمجالس والهيئات والمؤسسات التي تموّل جزئياً أو كلياً من الدولة، وجاء فيه:

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