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لبنان

تعميم إلى المؤسسات العامة والمصالح المستقلة.. هذا ما جاء فيه (صورة)

Lebanon 24
14-05-2024 | 10:10
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اصدر رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي التعميم رقم 16/2024 إلى كافة المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والصناديق والمجالس والهيئات والمؤسسات التي تموّل جزئياً أو كلياً من الدولة، وجاء فيه: 
 
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