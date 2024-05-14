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لبنان

جريح في غارة إسرائيلية على بلدة كفركلا

Lebanon 24
14-05-2024 | 10:15
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن العدوّ الإسرائيلي استهدف بلدة كفركلا الحدودية. 
 
وتُشير المعلومات إلى سقوط جريح. 
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