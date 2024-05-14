زينة مفقودة منذ حوالي ثلاثة أشهر.. هل من يعرف عنها شيئاً؟ (صورة)

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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقودة:زينة محمد عمشه (من مواليد عام 2005، فلسطينية)التي غادرت بتاريخ 24-2-2024 منزل ذويها الكائن في مخيم نهر البارد، ولم تَعُد لغاية تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أيّ معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بمفرزة حلبا القضائية في وحدة الشرطة القضائية على الرقم 691392-26، للإدلاء بما لديهم من معلومات.