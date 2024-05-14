اللواء عثمان عرض وسفيرة اليونان الأوضاع

استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان في مكتبه، في ثكنة المقر العام ظهر اليوم، سفيرة اليونان في لبنان السيدة ديسبينا كوكولوبولو، في زيارة تهدف إلى التعارف والتعاون والتنسيق، تم في خلالها عرض للأوضاع العامة في البلاد.

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