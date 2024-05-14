مولوي التقى أبو الحسن

استقبل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي في مكتبه اليوم، أمين سر كتلة "اللقاء الديموقراطي" النائب هادي أبو الحسن، وبحث معه في الأوضاع العامة وشؤون تتعلق بمنطقة المتن الأعلى.

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