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لبنان

مولوي التقى أبو الحسن

Lebanon 24
14-05-2024 | 11:11
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استقبل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي في مكتبه اليوم، أمين سر كتلة "اللقاء الديموقراطي" النائب هادي أبو الحسن، وبحث معه في الأوضاع العامة وشؤون تتعلق بمنطقة المتن الأعلى.
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