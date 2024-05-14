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لبنان

حراك المعلمين المتعاقدين طالب الحلبي بإقرار بدل الانتاجية في أشهر الصيف

Lebanon 24
14-05-2024 | 11:30
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 طالب منسق حراك المعلمين المتعاقدين حمزة منصور في بيان، "وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي بحسم وإقرار بدل الانتاجية في أشهر الصيف للمعلمين المتعاقدين والملاك، ورفع أجر الساعة على أن يتم البت بهذه القرارات والمراسيم سريعا وقبل استحقاق الامتحانات الرسمية"، داعيا إياه إلى "وضع هذه المراسيم على جدول أعمال مجلس الوزراء في جلساته المرتقبة".
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كما طالب "الحلبي بالاتصال برئيس الحكومة نجيب ميقاتي لوضع كتاب تعويض ودفع مستحقات ساعات المتعاقدين النازحين على جدول  أول جلسة لمجلس الوزراء، إذ لم تدفع لهم حتى الآن منذ بداية العام الدراسي".

كذلك، طالب "وزير التربية بضرورة إسراع وزارة التربية في إنهاء تدقيق جداول مستحقات الفصل الثاني لمتعاقدي الأساسي مع بدل النقل، وضرورة تحويلها هذا الاسبوع إلى وزارة المال، ليتم صرفها للمتعاقدين آخر الشهر"، مؤكدا ضرورة "التعجيل في تدقيق شهري  شباط وآذار لمتعاقدي الثانوي وإرسالهما إلى المالية خلال هذا الشهر".

وذكر منسق حراك المعلمين المتعاقدين "الحلبي بأن اليونيسف لم تدفع حتى الآن لأكثر من ألف معلم وموظف حوافز المراقبة والتصحيح والأعمال الإدارية عن الامتحانات الرسمية دورة ثانية"، لافتا إلى أن "اليونيسف تعرف ذلك وأسماء الأساتذة الذين لم يقبضوا موجودة لديها"، داعيا إلى "حسم هذا الملف وغيره من الملفات قبل استحقاق الإمتحانات الرسمية".
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